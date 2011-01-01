Dickste Freunde
107 Min.Ab 12
107 Min.Ab 12
Dickste Freunde
Winona Ryder betrügt Kevin James mit Channing Tatum - und Vince Vaughn findet es heraus: Ronny und Nick sind beste Freunde und Geschäftspartner. Sie stehen kurz vor einem wichtigen Deal, auf den sie sich voll und ganz konzentrieren müssen. Doch plötzlich entdeckt Ronny zufällig die Frau seines besten Freundes in den Armen eines Anderen. Nun steckt er in der Zwickmühle: Soll er Nick alles erzählen und den Geschäftsabschluss gefährden oder behält er sein brisantes Wissen für sich?
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
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