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Die Abenteuer von Kapitän Bontekoes Schiffsjungen - Der Fluch der Gezeiten

Die Abenteuer von Kapitän Bontekoes Schiffsjungen - Der Fluch der Gezeiten

132 Min.Ab 12
Moviedome Family132 Min.Ab 12
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Die Abenteuer von Kapitän Bontekoes Schiffsjungen - Der Fluch der Gezeiten

Die drei Jungen Hajo, Rolf und Padde träumen davon, die Weltmeere zu erkunden. Als das Handelsschiff „Nieuw-Horn“ unter der Führung des erfahrenen Kapitäns Bontekoe im Hafen anlegt, ergreifen sie ihre Chance und heuern bei der Niederländischen Ostindien-Kompanie an. Doch das erhoffte Abenteuer nimmt eine dramatische Wendung: Nach einem verheerenden Schiffsunglück und einem gefährlichen Zwischenfall auf der Insel Sumatra geraten die Jungen in einen erbitterten Kampf ums Überleben.

Genre:
Abenteuer, Familie
Produktion:
NL, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH