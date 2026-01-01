Die Abenteuer von Pinocchio
99 Min.Ab 0
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Die Abenteuer von Pinocchio
Liebevoll aus einem einzelnen Zweig eines Eichenbaumes geschnitzt, wird Pinocchio durch die Magie der Eichenbaumfee ins Leben geweckt. Entdeckungslustig startet der hölzerne Junge auf ins Abenteuer seines Lebens, vom Boden des Ozeans bis zur Spitze der Berge und noch weiter. Auf seiner Reise schließt Pinocchio neue Freundschaften, trifft aber auch auf Feinde. Aber mit Hilfe seines Beschützers, Timothy der Grille, lernt Pinocchio schließlich nicht nur seinen Kopf sondern auch sein Herz zu benutzen!
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
0
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