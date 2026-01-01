Die Befreiung von Auschwitz
55 Min.Ab 18
55 Min.Ab 18
Die Befreiung von Auschwitz
Die Dokumentation zeigt anhand von zuvor unveröffentlichten Aufnahmen die Gefangenen und das grausame Leben im Konzentrationslager Auschwitz. Die Videos wurden zwischen 27. Januar und 28. Februar 1945 von sowjetischen Streitkräften gefilmt. Die Aufnahmen legen dar, wie entsetzlich der Alltag für die Gefangenen war. Präsentiert wird außerdem ein Interview mit Alexander Voronsov, der die Geschehnisse filmte.
Genre:Dokumentation, Krieg
Produktion:DE, 1986
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH