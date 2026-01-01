Die Bienen - Tödliche Bedrohung
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Die Bienen - Tödliche Bedrohung
Die deutsche Ärztin Karla ist davon überzeugt, dass ihr Vater Hans das erste Opfer einer neuen, besonders giftigen Bienenart auf der Baleareninsel Mallorca wurde. Gemeinsam mit dem Biologen Ben stellt Karla Nachforschungen an. Die beiden finden heraus, dass der zwielichtige Wissenschaftler Dr. Alvarez auf der Insel ein geheimes Forschungslabor betreibt und dort die neue Spezies züchtet.
Genre:Thriller, Horror
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film