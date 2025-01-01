Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Bourne Verschwörung

Die Bourne Verschwörung

104 Min.Ab 12
NBCUniversal104 Min.Ab 12
NBCUniversal
Die Bourne Verschwörung

Die Bourne Verschwörung

Der unter Gedächtnisverlust leidende CIA-Killer Jason Bourne konnte seinen Feinden und auch vermeintlichen Freunden entkommen und lässt nun gemeinsam mit Freundin Marie unter indischer Sonne die Seele baumeln. Die Idylle ist jedoch nur von kurzer Dauer: Als ein auf ihn angesetzter Killer auftaucht und Bourne des Mordes an zwei CIA-Agenten in Berlin beschuldigt wird, ist er gezwungen, das Idyll zu verlassen und wieder aktiv zu werden - mit fatalen Folgen ...

Genre:
Action, Thriller
Produktion:
US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH