Die Bräute
87 Min.Ab 0
Adele und Sibylle, die beiden Bräute der Schmalspur-Ganoven Heinz und Hermann haben ihr Dasein als bloße Anhängsel satt. Gemeinsam mit Leidensgenossinnen beschließen sie, ihre eigenen Coups durchzuziehen - und sie machen das viel besser, raffinierter und erfolgreicher als ihre ahnungslosen Männer... Unterwelt und Polizei sind ratlos. Mit Franziska Stavjanik (Adele), Gabriela Benesch (Sibylle), Wolfram Berger (Hermann), Alexander Lutz (Heinz), Günther Mokesch (Edi) u.a.
