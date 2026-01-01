Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Bräute

Die Bräute

87 Min.Ab 0
ORF III87 Min.Ab 0
ORF III
Die Bräute

Die Bräute

Adele und Sibylle, die beiden Bräute der Schmalspur-Ganoven Heinz und Hermann haben ihr Dasein als bloße Anhängsel satt. Gemeinsam mit Leidensgenossinnen beschließen sie, ihre eigenen Coups durchzuziehen - und sie machen das viel besser, raffinierter und erfolgreicher als ihre ahnungslosen Männer... Unterwelt und Polizei sind ratlos. Mit Franziska Stavjanik (Adele), Gabriela Benesch (Sibylle), Wolfram Berger (Hermann), Alexander Lutz (Heinz), Günther Mokesch (Edi) u.a.

Altersfreigabe:
0