Die Braut von der Tankstelle
94 Min.Ab 6
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Die Braut von der Tankstelle
Der Hamburger Felix kommt durch ein dubioses Tauschgeschäft in den Besitz einer heruntergekommenen Tankstelle mitten in der norddeutschen Provinz. Damit nicht genug: Gleich gegenüber betreibt die junge Weda ebenfalls einen Zapfsäulenbetrieb und ist über die lästige Konkurrenz natürlich wenig begeistert. Erst als ein Ölkonzern seine gierigen Finger nach den beiden Tankstellen ausstreckt, kommen sich die zerstrittenen Betreiber auch persönlich näher ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH