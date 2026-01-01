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Die Entführung der U-Bahn Pelham 1 2 3

Die Entführung der U-Bahn Pelham 1 2 3

103 Min.Ab 16
ATV103 Min.Ab 16
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Die Entführung der U-Bahn Pelham 1 2 3

Eine Gruppe bewaffneter Männer bringt eine vollbesetzte New Yorker U-Bahn in ihre Gewalt. Für die Freilassung der Geiseln verlangen sie zehn Millionen Dollar - innerhalb einer Stunde soll das Geld da sein. Eine hirnrissig wirkende Forderung, die sich jedoch bald als ziemlich durchdachter Plan herausstellt. Fahrdienstleiter Garber findet sich in einem Spiel mit dem Anführer der Gruppe wieder, in dem es um das Leben der Passagiere geht.

Genre:
Action
Produktion:
US, 2009
Altersfreigabe:
16
GEWALT
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN