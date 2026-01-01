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Die Fälscher

Die Fälscher

95 Min.Ab 12
ORF295 Min.Ab 12
ORF2
Die Fälscher

Die Fälscher

Basierend auf den Erinnerungen des Holocaust-Überlebenden Adolf Burger inszenierte Stefan Ruzowitzky vor dem historischen Hintergrund der Operation Bernhard, einer der größten Geldfälschungsaktionen der Geschichte, ein KZ-Drama zwischen Überlebenstrieb und Überlebensschuld, das er auf einen Konflikt zwischen dem opportunistischen Meisterfälscher Sorowitsch und dem idealistischen Widerstandskämpfer Burger fokussiert.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
12
GEWALT
Copyrights:
© ORF 2