Die Fälscher
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Die Fälscher
Basierend auf den Erinnerungen des Holocaust-Überlebenden Adolf Burger inszenierte Stefan Ruzowitzky vor dem historischen Hintergrund der Operation Bernhard, einer der größten Geldfälschungsaktionen der Geschichte, ein KZ-Drama zwischen Überlebenstrieb und Überlebensschuld, das er auf einen Konflikt zwischen dem opportunistischen Meisterfälscher Sorowitsch und dem idealistischen Widerstandskämpfer Burger fokussiert.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© ORF 2