Die Falle
Das Leben eines Schriftstellers gerät aus den gewohnten Gleisen, als sich eines Abends eine junge Frau zu ihm flüchtet, die behauptet, die Häscher ihres Mannes, eines Industriellen, wollten sie töten, zudem würde ihre Tochter gefangengehalten. Bevor er sich versieht, ist der Autor in den Fall verstrickt, eine fatale Entwicklung, zumal sich seine Schutzbefohlene als Psychopathin zu entpuppen scheint. Ein komplex konstruierter Psychothriller, der durch seine ungewöhnliche Kameraarbeit Aufsehen erregt.
