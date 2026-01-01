Die fantastischen Abenteuer der Gnomes
79 Min.Ab 0
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Die fantastischen Abenteuer der Gnomes
Anlässlich seines 350. Geburtstags erzählt Gnome Judge Klaus von seinen aufregendsten Abenteuern rund um den Globus. Von einem dramatischen Einsatz an der Großen Mauer in China über seltsame Vorkommnisse während der Olympischen Spiele in Ithaka bis zu einem verheerenden Waldbrand im sonnigen Spanien - der Gnome hat viel erlebt und das Unmögliche möglich gemacht.
Genre:Animation, Familie, Kinder, Abenteuer
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© B.R.B. INTERNACIONAL, S.A