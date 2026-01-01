Die Farbe des Horizonts
Die Farbe des Horizonts
Die lebenslustige Tami Oldham hat nur ein Ziel: die Welt entdecken. Frei von Verpflichtungen treibt sie von einem Traumziel zum nächsten, bis sie auf Tahiti den erfahrenen Segler Richard Sharp trifft. Aus einer spontanen Begegnung wird eine große Liebe, und schon bald stechen beide in See – bereit für das Abenteuer ihres Lebens. Doch 2.000 Seemeilen vom nächsten Festland entfernt geraten sie in einen der heftigsten Hurrikans der Geschichte. Als Tami nach ihrer Ohnmacht erwacht, ist das Boot schwer beschädigt, die Kommunikationsgeräte sind zerstört und Richard ist schwer verletzt. Getrieben von Hoffnung, Mut und der Kraft ihrer Gefühle beginnt für Tami ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit. Mit nur einem Sextanten, rudimentären Seekarten und unerschütterlichem Willen kämpft sie darum, das rettende Hawaii zu erreichen.