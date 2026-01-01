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Die Firma

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145 Min.Ab 12
ATV 2145 Min.Ab 12
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Die Firma

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Der junge Harvard-Absolvent Mitch McDeere nimmt eine gut dotierte Stellung bei einer Anwaltsfirma in Memphis an. Die paradiesischen Arbeitsbedingungen kommen ihm und seiner Frau Abby bald verdächtig vor. Als Mitch erfährt, dass in jüngster Zeit vier Angestellte auf mysteriöse Weise umkamen, wird er hellhörig. Bald merkt er, dass die Firma Mafia-Gelder wäscht. Unter Einsatz seines Lebens beginnt er, Beweise gegen seine mörderischen Arbeitgeber zu sammeln ...

Genre:
Drama, Thriller, Mystery
Produktion:
US, 1993
Altersfreigabe:
12
GEWALT
Copyrights:
© Paramount Pictures