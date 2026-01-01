Die furchtbaren Sieben
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Die furchtbaren Sieben
Die Geschichte beginnt, als die „furchtbaren“ Sieben, eine berüchtigte Bande Revolverhelden, in die kleine verträumte Westernstadt Yucca Flat einziehen. Angeführt vom fiesen „Devil“, verwandeln sie das friedliche Städtchen in kürzester Zeit in ein wahres Tollhaus. Der junge Phil wird flugs zum Hilfssheriff ernannt und tritt mit Besenstiel und Bratpfanne den aussichtslosen Kampf gegen die Bande an. Doch als Phil zu Tode kommt, passiert etwas Überraschendes…
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
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