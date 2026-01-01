Die Geschichte der Fliegerei Teil 1
Vor hundert Jahren gelang den Gebrüdern Wright der erste Motorflug - gerade mal 36 Meter, und sie waren 12 Sekunden in der Luft. Es war der Beginn einer Geschichte von immer neuen Rekorden und gefährIichen Abenteuern, von wagemutigen Pionieren und Pilotinnen, von technischen Triumphen und Tragödien. Von der Erfindung des Flugzeugs über Charles Lindberghs spektakuIären Atlantikflug bis zu den faszinierenden Stealth Fightern unserer Tage spannt diese Dokumentation den Bogen. Von den Anfängen der FIiegerei: - Die wagemutigen jungen Kerle - Das goIdene ZeitaIter - Der schlafende Riese erwacht
