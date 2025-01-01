Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ihrem treuen Pferd Falada
80 Min.Ab 6
Prinzessin Aurinia begibt sich auf die Reise, um den Bund zweier Königreiche zu besiegeln. Die böse Prinzessin Liesa zwingt Aurinia zum Rollentausch. Aufgrund der grausamen Art Liesas bemerkt der versprochene Prinz Aurinas den Hinterhalt. Liesa wird bestraft und Aurinia feiert Hochzeit mit Ivo.
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© DEFA-Studio für Spielfilme 1988, DEFA-Stiftung. All rights reserved.