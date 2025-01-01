Die gestohlene Hochzeit
90 Min.Ab 0
90 Min.Ab 0
Die gestohlene Hochzeit
Die ehrgeizige Casting-Agentin Tiffany wird kurz vor ihrer Hochzeit verlassen. Zu allem Überfluss „stiehlt“ Tiffanys Kollegin Amber ihr die Hochzeit: Location, Catering, Blumen - alles bucht sie auf ihren Namen um. Tiffany heuert Schauspieler Nick an, ihren Verlobten zu spielen, um ihre Traumhochzeit zu retten. Während dieser abenteuerlichen Charade verliert sie ihr Herz an Nick.
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film