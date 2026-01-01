Die Gnadenlosen
99 Min.Ab 16
99 Min.Ab 16
Die Gnadenlosen
Nach 40 Jahren Haft kehrt Mattie Appleyard (James Stewart) mit einem Scheck über 25.000 Dollar in die Freiheit zurück. Sein Traum: ein ehrliches Leben und ein eigener Laden. Doch der korrupte Gefängnisaufseher Doc Council (George Kennedy) und ein skrupelloser Bankier wollen das Geld um jeden Preis. Mit zwei Ex-Sträflingen und der schlagfertigen Cleo (Anne Baxter) zieht Mattie los – verfolgt von Killern, Verrat und tödlichen Fallen. Aus dem Neuanfang wird ein explosiver Kampf ums Überleben, bei dem Dynamit und Gewehre die letzte Sprache sind.
Genre:Thriller
Produktion:US, 1971
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH