Die Grönholm-Methode - Wer kriegt den Job?
Die Grönholm-Methode - Wer kriegt den Job?
In den abgeschotteten Räumen eines internationalen Großkonzerns treffen sieben hochqualifizierte Bewerberinnen und Bewerber aufeinander. Was als anspruchsvolles Vorstellungsgespräch beginnt, entpuppt sich schnell als radikales Auswahlverfahren ohne klare Regeln, ohne direkten Personalchef – und ohne moralische Schonung. Die Kandidaten werden mit immer neuen Aufgaben konfrontiert, die gezielt Misstrauen säen und persönliche Schwächen offenlegen sollen. Schritt für Schritt scheiden Bewerber aus, während Manipulation, Täuschung und psychologischer Druck zunehmen. Private Überzeugungen, sexuelle Orientierung, Loyalität und ethische Grenzen werden bewusst auf die Probe gestellt. Bald ist unklar, wer Mitstreiter ist, wer Gegner – und ob jemand im Raum eine andere Rolle spielt, als er vorgibt.