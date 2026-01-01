Die größten MYTHEN der Unterwelt: Was verbirgt sich unter unseren Metropolen?
Die größten MYTHEN der Unterwelt: Was verbirgt sich unter unseren Metropolen?
Die Doku taucht tief in die verborgenen Unterwelten Europas ein, um die Geschichte hinter den Mythen und Geheimnissen großer Metropolen aufzudecken. Von den düsteren, von Leichenräubern und Schmugglern genutzten Gewölben unter Edinburgh bis zu den antiken Aquädukten und Kriegsbunkern unter Neapel enthüllt dieser Film spektakuläre Bauwerke. Es wird gezeigt, wie sich die unterirdischen Anlagen in Helsinki vom Kalten Krieg in moderne Freizeiteinrichtungen verwandelten und wie die Dover-Tunnel im Zweiten Weltkrieg Tausende von Soldaten retteten. Diese historischen Labyrinthe bieten einen faszinierenden Einblick in die Überlebensstrategien und die soziale Geschichte der Menschen unter extremen Bedingungen. Die Erkundung der 2500 km langen Katakomben von Odessa rundet die Reise ab und zeigt, welche Spuren die Geschichte in der Tiefe hinterlassen hat.