Die Herzheilerin

88 Min.Ab 0
Fabella88 Min.Ab 0
Fabella
Die Herzheilerin

Peyton McGrunder ist gerade auf Lesereise für ihr Buch „Die Herzheilerin“, als jemand vor ihrer Türe ein Baby zurücklässt. Die erst frisch verheiratete Lebensratgeber-Schreiberin muss nun zeigen, wie sie mit ihrer schwierigen Vergangenheit und mit ihren eigenen Ratschlägen zurechtkommt. Sie ist hin- und hergerissen zwischen den Gefühlen für das niedliche Findelkind und rationalen Gedanken.

Produktion:
CA, US, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH