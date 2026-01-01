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Die Hochzeit meines Bruders

Die Hochzeit meines Bruders

93 Min.Ab 12
Planet Romance93 Min.Ab 12
Planet Romance

Die Hochzeit meines Bruders

Das wird eine unvergessliche Hochzeit. Audrey hadert mit ihrem 40. Geburtstag. Ausgerechnet jetzt trifft sie auf ihre neue Schwägerin, eine jüngere attraktive Französin. Während des Hochzeits-Wochenendes versucht die eifersüchtige Audrey alles, um das glückliche Paar auseinanderzubringen. Scheinbar besorgt um das Wohlergehen ihres Bruders, tappt sie von einem Fettnäpfchen ins nächste.

Genre:
Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film