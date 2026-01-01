Die Indianer von Cleveland II
101 Min.Ab 6
101 Min.Ab 6
Die Indianer von Cleveland II
Die "Indians" im Tief: Kaputte Knie, Hierarchie-Kämpfe und Eifersuchtsdramen lassen den Stern dieser Baseballmannschaft zusehends verblassen. Doch dann wird der japanische Spieler Isuro Tanaka eingekauft, ein Kerl mit Samurai-Mentalität, und plötzlich wendet sich das Blatt. Als schließlich auch noch der Pitcher seine Geliebte wieder findet und zu alter Form aufläuft, geht ein Ruck durch die ganze Mannschaft. Die "Indians" wollen wieder siegen - und sie schaffen es!
Genre:Comedy
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH