Die irische "Gathering Cruise"
25 Min.Ab 6
25 Min.Ab 6
Die irische "Gathering Cruise"
Lernen Sie die "Gathering Cruise", eine irische Versammlung von Jachten, bei einem ihrer Haltepunkte in Kinsale, Irland, kennen. Auf Grund der rauen See und dem starken Wind verändert sich die Reise schlagartig und wird zu einer Rettungsaktion. In Irland reisen wir nach Süd-Glandore, um dort eine spektakuläre Boots-Regatta anzuschauen.
Genre:Spezial, Wassersport
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bunker 47