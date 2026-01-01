Die Jupiter Apokalypse
89 Min.Ab 12
Die Anziehungskraft des schlingernden Jupiters hat die Erde aus ihrer Umlaufbahn getrieben. Die Erde zu einem durchs All schlingernden Planeten, was enorme Verwüstungen auf allen Kontinenten zur Folge hat. Die verbliebenen Überlebenden auf der Erde stehen vor einer schier unausweichlichen Katastrophe. Sie müssen alles versuchen, um den Kurs der Erde wieder zu stabilisieren. Wo versteckt man sich am besten, wenn der Untergang der Erde bevorsteht....
Genre:Action, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
