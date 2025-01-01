Die Kammer der toten Kinder
113 Min.Ab 16
Die Kammer der toten Kinder
Als Vigo und Sylvain nachts einen Mann bei einem Autounfall töten, begehen sie den folgenschwersten Fehler ihres Lebens. Im Aktenkoffer des Toten entdecken sie zwei Millionen Euro, nehmen sie trotz Sylvains Zweifel an sich und lassen die Leiche verschwinden. Ohne zu ahnen, dass der Koffer das Lösegeld für ein entführtes Mädchen enthält. Jetzt ermittelt die junge Polizistin Lucie nicht nur gegen die Kidnapper, sondern nimmt auch Vigo und Sylvain ins Visier.
Genre:Thriller, Krimi-Drama
