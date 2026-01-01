Die Kinder des Monsieur Mathieu
Frankreich Ende der 1940er Jahren: Der gescheiterte Musiker Clément Mathieu tritt eine Stelle als Aufseher in einem Internat für schwer erziehbare Jungen an. Die Atmosphäre ist geprägt von Strenge, Strafen und Hoffnungslosigkeit – bis Mathieu beginnt, mit den Kindern zu arbeiten, nicht gegen sie. Durch Musik entdeckt er einen Weg, ihre Herzen zu erreichen. Er gründet einen Chor, fördert Talente und schenkt den Jungen etwas, das sie nie hatten: Vertrauen, Anerkennung und eine Stimme. Besonders der stille Pierre Morhange, dessen Gesang außergewöhnlich ist, wächst über sich hinaus. Doch Mathieus Engagement stößt auf Widerstand. Als die Schule in Flammen steht und die Zukunft der Kinder erneut bedroht ist, bleibt die Musik als leiser Widerstand gegen die Härte der Welt.