Die kleine Meerjungfrau

86 Min.Ab 6
Fabella86 Min.Ab 6
Als Elle mit ihrem Onkel Cam einen geheimnisvollen Zirkus besucht, entdeckt sie etwas Unglaubliches: Eine echte Meerjungfrau lebt dort – gefangen in einem Glastank! Doch die Meerjungfrau Elizabeth ist nicht nur magisch, sondern auch in großer Gefahr. Ein böser Zirkusdirektor will ihre Kräfte für sich nutzen, und Elle spürt: Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Gemeinsam mit Cam versucht sie, Elizabeth zu retten – bevor ihre Magie für immer verschwindet.

Genre:
Abenteuer, Drama, Fantasie
Produktion:
US, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH