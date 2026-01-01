Die Kreatur – Gehasst und gejagt
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Die Kreatur – Gehasst und gejagt
Viktor Frankenstein wird von der Besatzung eines im Eismeer gestrandeten Schiffes aufgelesen. Er erzählt ihnen die Geschichte, wie er in einer düsteren Nacht aus Menschenknochen einen Körper formte und diesem Leben einhauchte. Die dabei entstandene teuflische Kreatur besitzt trotzdem die Gefühlswelt eines Menschen. Auf der Suche nach Akzeptanz und Liebe erfährt Frankensteins Kreatur nur Zurückweisung und Enttäuschung. Deswegen schwört sie auf Rache an seinem Schöpfer.
Genre:Mini-Serie, Horror
Altersfreigabe:
12
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