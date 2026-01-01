Die Kriegerkönigin von Jhansi
103 Min.Ab 16
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Die Kriegerkönigin von Jhansi
Lakshmibai ist Königin von Jhansi und führte 1857 ihre Armee in die berüchtigte Meuterei gegen die British East India Company. Von Königin Elizabeth bis Königin Victoria - zweieinhalb Jahrhunderte Vorherrschaft der East India Company werden aufs Spiel gesetzt, um Indiens Kriegerkönigin zu vernichten. Lakshmibais Leidenschaft, ihr Mut und ihr strategischer Scharfsinn, machen die junge Frau zu eine der größten Generäle der indischen Armee.
Genre:Historisches Drama, Biografie
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
16
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