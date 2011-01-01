Die Kunst zu gewinnen - Moneyball
128 Min.Ab 0
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Die Kunst zu gewinnen - Moneyball
Brad Pitt in einem Sportdrama der Extraklasse: Im auf einer wahren Geschichte beruhenden Werk von "Capote"-Regisseur Bennett Miller spielt der Oscar-Preisträger den Ex-Baseball-Star Billy Beane. Als Manager der Oakland Athletics sorgt der mit Hilfe eines jungen Programmierers für Wirbel in der Baseball-Welt. Ihre Erfindung: das Computerprogramm "Sabermetrics". Es errechnet, wie man mit wenig Geld das beste Team zusammenstellen kann. Doch die Vereinsführung ist skeptisch ...
Genre:Drama, Sport, Biografie
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
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