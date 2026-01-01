Die Legende der Weihnachtshexe
117 Min.Ab 6
117 Min.Ab 6
Die Legende der Weihnachtshexe
Im Italien des 18. Jahrhunderts schlägt sich die junge, elternlose Paola als gewitzte Diebin durchs Leben. Als sie vom gefürchteten Hexenjäger Baron De Michelis gefasst wird, scheint ihr Schicksal besiegelt – doch in letzter Sekunde rettet sie die geheimnisvolle Hexe Dolores (Monica Bellucci) und nimmt sie mit in ihr magisches Heim im Wald. Dort lernt Paola nicht nur Magie, sondern auch Verantwortung. Doch ihre Gier nach Gold bringt sie und ihre neuen Freunde in Gefahr, als der Hexenjäger erneut zuschlägt. Um ihre neue Familie zu retten, muss Paola über sich hinauswachsen – und ihr Schicksal als Weihnachtshexe annehmen.
Genre:Fantasie, Abenteuer, Comedy
Produktion:IT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH