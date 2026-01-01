Die Memphis Belle - Die Geschichte einer fliegenden Festung
39 Min.Ab 12
39 Min.Ab 12
Die Memphis Belle - Die Geschichte einer fliegenden Festung
William Wylers „The Memphis Belle. A Story of a Flying Fortress“ war schon bei seiner Uraufführung im April 1944 eine Sensation. Heute ist die farbige Dokumentation des „Hollywood Colonels“ Wyler („Ben Hur“) ein berühmter Filmklassiker. Unter den Bedingungen echter Kampfeinsätze gedreht erzählt er vom 25. Feindflug der zehn Besatzungsmitglieder des US-Bombers, den die Besatzung nach einer Südstaaten-Schönheit - der Freundin ihres Flugkapitäns - benannt hatte. Das Ziel des Tagesangriffs der Memphis Belle am 15. Mai 1943 sind die Hafenanlagen, Docks und Werften von Wilhelmshaven.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:US, 1944
Altersfreigabe:
12
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