Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen
78 Min.Ab 0
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Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen
Die putzigen, winzigen Mucklas lieben das Chaos. Weil die Menschen aber für immer mehr Ordnung sorgen, haben sich die letzten von ihnen in das kleine Geschäft des alten Hansson zurückgezogen. Als der Kammerjäger Karl den Laden übernimmt und ihn ordentlich aufräumen will, ist den Mucklas klar, dass sie sich ein neues Zuhause suchen müssen. Begleitet von der klugen Svunja und dem mutigen Tjorbin begibt sich Smartö, der jüngste von ihnen, auf die abenteuerliche Suche nach einem sicheren Ort für die Mucklas.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF Kids