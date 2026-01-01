Die Mumie
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Die Mumie
Actionkracher mit Superstar Tom Cruise, Sofia Boutella und Oscar-Preisträger Russell Crowe: Der Schatzsucher Nick Morton, sein Freund Chris Vail und die Archäologin Jenny Halsey sind dabei, als im Nahen Osten aus der Wüste ein Sarkophag geborgen wird, der die Mumie von Prinzessin Ahmanet beherbergt. Dabei erwacht Ahmanet zu neuem Leben und lässt ihrer über Jahrhunderte angestauten Wut und Rache freien Lauf ...
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie, Horror, Drama
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH