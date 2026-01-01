Die nackte Kanone 2 1/2
82 Min.Ab 12
82 Min.Ab 12
Die nackte Kanone 2 1/2
Dr. Mainheimer, der wissenschaftliche Berater des Präsidenten, ist ein erklärter Verfechter alternativer Energien wie Sonne und Wind. Dem niederträchtigen Atom-Industriellen Quentin Hapsburg ist dies zutiefst zuwider. Er lässt Mainheimer entführen und durch einen Doppelgänger austauschen. Aber Lt. Frank Drebin kommt dem Gangster auf die Schliche. Dabei trifft er auch die attraktive Jane Spencer wieder, mit der er vor Jahren ein leidenschaftliches Verhältnis hatte.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1991
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.