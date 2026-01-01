Die Nibelungen - Teil 1
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Die Nibelungen - Teil 1
Schwertschmied Siegfried (Benno Fürmann) hört nicht auf die Warnungen der Nibelungen-Geister. Er kämpft mit dem Drachen Fafnir um den Goldschatz. Siegreich und unverwundbar, kehrt er als Held zu König Gunther (Samuel West) und dessen Schwester Kriemhild (Alicia Witt) zurück. Doch sein Sieg ist verflucht. Nach den Einschaltquoten war der 23 Millionen Dollar-Zweiteiler „Die Nibelungen“ die erfolgreichste Mini-Serie des Jahres 2004. Gedreht wurde das Epos in Südafrika. Benno Führmann wurde für seine Darstellung als Sigfried für die Goldene Kamera nominiert.
Genre:Action, Drama, Fantasie, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.