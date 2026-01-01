Die Nibelungen - Teil 2
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Die Nibelungen - Teil 2
Der Fluch des Drachen liegt über Siegfrieds (Benno Fürmann) Schicksal. Sein Herz gehört der kämpferischen Brunhild (Kristanna Loken), doch der intrigante Hagen (Julian Sands) schafft es durch eine List, dass König Gunther Brunhild besiegt und so eine Heirat erzwingt. Siegfried nimmt Kriemhild zur Frau. Mit fatalen Folgen… Nach den Einschaltquoten war der 23 Millionen Dollar-Zweiteiler „Die Nibelungen“ die erfolgreichste Mini-Serie des Jahres 2004. Gedreht wurde das Epos in Südafrika. Benno Führmann wurde für seine Darstellung als Sigfried für die Goldene Kamera nominiert.
Genre:Fantasie, Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.