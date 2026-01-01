Die Olsenbande sieht rot
101 Min.Ab 12
Die Olsenbande sieht rot
Egon hat einen Plan. Einen richtig kunstvollen. Er soll im Auftrag eines Barons eine wertvolle Mingvase stibitzen – doch statt Reichtum gibt’s erstmal wieder Gitterstäbe. Kaum draußen, braucht Egon dringend Geld: Børge will heiraten, und das kostet! Also nochmal ran an die Vase – diesmal mit noch mehr Chaos, Umwegen und einem königlichen Theater voller ahnungsloser Opernfans. Mit Bohrmaschine, Sprengstoff und einem Taktgefühl, das selbst Mozart neidisch machen würde, tanzt die Olsenbande durch die Festaufführung von Elverhøj. Und wie immer gilt: Wenn Egon einen Plan hat, wird’s laut, lustig – und ganz sicher nicht legal.
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DK, 1976
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH