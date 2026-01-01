Die Prinzessin auf der Erbse
37 Min.Ab 6
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Die Prinzessin auf der Erbse
Es war einmal ein junger Prinz, der seinen größten Wunsch erfüllen wollte: Ich heirate eine Prinzessin! Eines Nachts begab es sich, dass es am Schlosstor klopfte und eine Prinzessin stand vor dem König. Sie bereiteten das Schlaflager für die Frau mit Bergen von Matratzen und Decken, legten jedoch auf den Boden eine Erbse. Am Morgen wachte die Prinzessin auf und fühlte sich entsetzlich zerschlagen…
Genre:Fantasie
Produktion:DE, 1953
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH