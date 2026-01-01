Die Prophezeiung der Maya
86 Min.Ab 12
86 Min.Ab 12
Die Prophezeiung der Maya
Der Weltuntergang steht unmittelbar bevor. Heftige Erdbeben wüten rund um den Globus, Südeuropa versinkt im Mittelmeer und New York fällt einem Tsunami zum Opfer. Mitten in der Apokalypse haben der Verlagsmitarbeiter Eric Fox (A. J. Buckley) und die Archäologin Brook Calvin (Jewel Staite) ein mystisches Artefakt in die Hände bekommen, mit dem das Armageddon möglicherweise abgewendet werden kann. Während die Welt im Chaos versinkt, müssen Eric und Brook das Rätsel um die Prophezeiung lösen. - Katastrophenfilm mit u.a. Alan Dale.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.