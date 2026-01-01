Die Reise nach Sundevit
72 Min.Ab 0
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Die Reise nach Sundevit
Tim ist glücklich, als Pioniere bei ihm aufschlagen. Die Kinder freunden sich an, und er darf mit ihnen nach Sundevit fahren. Einen Auftrag muss er vor der Reise noch schnell erledigen. Obwohl ihm die Zeit davonläuft, hilft er Menschen, die ihn um Hilfe bitten. Endlich zurück, sind die Pioniere weg. Er gerät in Gefahr, als er ihnen nachfährt. Mit einiger Hilfe erreicht er seine Freunde doch noch.
Genre:Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
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