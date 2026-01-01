Die Richwoods Morde - Jagd nach einem Mörder | True Crime Doku
Die Richwoods Morde - Jagd nach einem Mörder | True Crime Doku
Im Oktober 2002 wird die Kleinstadt Richwoods, Missouri, in Angst und Schrecken versetzt, als ein 11-jähriger Junge spurlos verschwindet. Kurz darauf verschwindet ein zweiter Junge auf mysteriöse Weise. Können die Ermittler diesen Räuber stoppen, bevor ein weiteres Kind verschwindet? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.