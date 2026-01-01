Die Rückkehr der Ritter | Die Legende von Azincourt
Die Rückkehr der Ritter | Die Legende von Azincourt
Der Film schildert die faszinierende Entdeckungsreise in die Grabstätten jener englischen Ritter, die einst aus der legendären Schlacht von Azincourt heimkehrten. Seit Jahrhunderten werden diese Helden aus dem engsten Umfeld König Henrys V. mit Denkmälern verehrt. Es ist die Geschichte der Überlebenden, die sich wieder in die Gesellschaft einfanden und auf dem Mythos des Sieges von Azincourt die Macht des Herrscherhauses Plantagenet festigten. Viele ihrer Gräber weisen die gleichen Inschriften auf und wie Henry V., tragen die Toten Schwert und Rüstung. Die Archäologen begeben sich auf eine detektivische Reise in die Vergangenheit und tauchen zwischen den Kirchen und Kathedralen Englands in das verborgene Machtgefüge des Mittelalters ein. Tim Sutherland untersucht das Schlachtfeld von einst in Frankreich und blickt in der Gruft von St. Albans in das Antlitz Humphreys von Gloucester - als dessen Sarg zum ersten Mal geöffnet wird.