Die Schattenreiter - Im Schatten der Sklaven
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Die Schattenreiter - Im Schatten der Sklaven
Packender Western mit Superstar Tom Selleck: Obwohl sie den amerikanischen Bürgerkrieg überstanden haben, steht den Brüdern Mac und Dal ihr schlimmster Kampf noch bevor. Bei ihrer Rückkehr in die Heimat müssen die beiden feststellen, dass ihre Familie entführt wurde. Die Verschleppten sollen als Sklaven verkauft werden. Mac und Dal nehmen die Verfolgung auf und sind bereit, alles zu tun, um ihre Liebsten zu befreien.
Genre:Western
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland