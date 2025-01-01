Die Schlange im Schatten des Adlers
94 Min.Ab 12
Die Schlange im Schatten des Adlers
Als ein alter Bettler in die Stadt kommt, ahnt niemand, dass es sich bei ihm um den legendären Shaolin-Kämpfer Pai handelt. Er will den Widerstand gegen die Eindringlinge aus dem Norden organisieren. Nachdem Pai erkannt und im Kampf verwundet wird, findet er Unterschlupf bei Cheng Fu, einem oft verspotteten Küchenjungen. Pai unterrichtet ihn in der Kunst des Kampfes - und zusammen stellen sie sich der Übermacht.
Genre:Action, Comedy
Produktion:HK, 1977
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH