Die schlimmste Schlacht des Mittelalters? | Geschichtsdoku
45 Min.Ab 12
Im Herbst 1415 ereignete sich im nordfranzösischen Azincourt eine verheerende Schlacht zwischen Engländern und Franzosen. Tausende verloren in dieser brutalen Schlacht ihr Leben. Doch obwohl Massengräber angelegt wurden, ist es bis heute ein Rätsel, was mit den gefallenen Soldaten tatsächlich geschah. Ihre Spuren scheinen im Dunkel der Geschichte verloren gegangen zu sein. Oder doch nicht?
