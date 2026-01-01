Die schlimmsten Diktatoren des Jahrhunderts | 3h Dokumentation
Die schlimmsten Diktatoren des Jahrhunderts | 3h Dokumentation
Diese Dokumentation erzählt die Geschichte von vier der grausamsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts – vereint durch ihren unbändigen Machthunger, ihre ideologischen Obsessionen und die unfassbare Brutalität, mit der sie ganze Nationen unterwarfen. Joseph Stalin, aus armen Verhältnissen aufgestiegen, regiert die Sowjetunion mit eiserner Faust und opfert Millionen Menschenleben durch Hunger, Zwangsarbeit und Massenmord, um sich als unantastbaren „kommunistischen Gott“ zu inszenieren. Währenddessen formt sich in Deutschland Adolf Hitler, ein gescheiterter Künstler, zum fanatischen Führer. Sein mörderischer Rassenwahn, der im Holocaust gipfelt, stürzt Europa in den Zweiten Weltkrieg. Zeitgleich befiehlt Hideki Tojo als Premierminister Japans den Angriff auf Pearl Harbor und leitet eine Phase brutaler Kriegsverbrechen in Asien ein – bis er sich nach der Niederlage vergeblich das Leben nehmen will und schließlich als Kriegsverbrecher hingerichtet wird. Auch Benito Mussolini, Italiens „Duce“, lässt sich vom Glanz der Macht blenden. Mit großen Reden verführt er die Massen, doch sein Regime basiert auf Unterdrückung, Gewalt und einem verhängnisvollen Bündnis mit Hitler – das Italien in den Abgrund führt.