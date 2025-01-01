Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Söhne der großen Bärin

DEFA TV89 Min.Ab 12
Tokei-itho, der junge Kriegshäuptling, versucht aufopferungsvoll, das Gebiet der Dakota-Stämme gegen die weißen Eindringlinge zu schützen. Doch der Kampf ist aussichtslos. Gepeinigt von unmenschlichen Lebensbedingungen, entschließen sich die Indianer, aus der Reservation zu fliehen. Ein langer Weg in Richtung Kanada beginnt.

Genre:
Action, Western
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© DEFA-Studio für Spielfilme 1965 DEFA-Stiftung. All rights reserved.